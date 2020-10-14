14 октября 2020

У челябинского вице-губернатора подозревают коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета по содействию развитию конкуренции в Челябинской области. Челябинск, ковальчук егор
Егор Ковальчук лечится дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук ушел на больничный. Источник в резиденции губернатора сообщил URA.RU, что у Ковальчука подозревают коронавирус. Сам он заявляет, что болен ОРВИ.

«Ковальчук лечится дома от коронавируса. Состояние удовлетворительное», — рассказал источник. В правительстве области Ковальчук курирует экономблок. Часть сотрудников подведомственных министерств еще до того, как заболел вице-губернатор, была переведена на дистанционную работу.

«Да, я ушел на больничный. Но у меня ОРВИ. Могу назвать вам именно этот диагноз», — заявил URA.RU Ковальчук. От дальнейших комментариев вице-губернатор отказался.

Ранее коронавирус был диагностирован у вице-губернатора Анатолия Векшина, который продолжает лечение от ковидной пневмонии в больнице. COVID-19 также заболели министр спорта региона Леонид Одер и его заместитель Александр Казаков, министр промышленности Павел Рыжий и министр финансов Андрей Пшеницын.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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