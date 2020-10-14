У челябинского вице-губернатора подозревают коронавирус

Егор Ковальчук лечится дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук ушел на больничный. Источник в резиденции губернатора сообщил URA.RU, что у Ковальчука подозревают коронавирус. Сам он заявляет, что болен ОРВИ.

«Ковальчук лечится дома от коронавируса. Состояние удовлетворительное», — рассказал источник. В правительстве области Ковальчук курирует экономблок. Часть сотрудников подведомственных министерств еще до того, как заболел вице-губернатор, была переведена на дистанционную работу.

«Да, я ушел на больничный. Но у меня ОРВИ. Могу назвать вам именно этот диагноз», — заявил URA.RU Ковальчук. От дальнейших комментариев вице-губернатор отказался.

Ранее коронавирус был диагностирован у вице-губернатора Анатолия Векшина, который продолжает лечение от ковидной пневмонии в больнице. COVID-19 также заболели министр спорта региона Леонид Одер и его заместитель Александр Казаков, министр промышленности Павел Рыжий и министр финансов Андрей Пшеницын.