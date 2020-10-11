11 октября 2020
10 октября 2020

Источник: челябинский министр заразился коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пшеницын Андрей, министр финансов Челябинской области. Челябинск, пшеницын андрей
У Андрея Пшеницына диагностирован COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын заразился коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. Это уже пятый представитель областных властей, кто проходит лечение от коронавируса.

«Тест на COVID-19 у Пшеницына показал положительный результат. Он лечится дома», — сообщили URA.RU. В пресс-службе министерства финансов пообещали уточнить информацию.

Неделю назад стало известно, что ковидная пневмония была диагностирована у министра спорта региона Леонида Одера и его заместителя Алексея Казакова. Оба госпитализированы. От коронавируса лечится министр промышленности области Павел Рыжий. Также в больнице находится с ковидной пневмонией вице-губернатор Анатолий Векшин, курирущий в правительстве региона внутриполитический блок.

Обновлено в 18:52:

В министерстве финансов Челябинской области URA.RU рассказали, что сейчас Пшеницын находится дома, на самоизоляции. «Чувствует себя хорошо», — уточнили агентству в пресс-службе ведомства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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