Прежние препараты от коронавируса вводятся путем инъекций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ученые из Крымского университета имени Вернадского создали новую вакцину от коронавируса. Об этом сообщил вирусолог Владимир Оберемок.

«Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет „зашит“ небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела», — рассказал Оберемок РИА «Новости».

По его словам, новый препарат отличает способ применения: его можно вдыхать, не делая инъекций, передает телеканал 360. После необходимого финансирования крымские ученые готовы начать все этапы тестирования.

Это уже четвертая вакцина от коронавируса, которая была разработана в России. Первой в мире стал «Спутник V». Этот препарат создали в центре Гамалеи, напоминает «Национальная служба новостей». Ученые научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработали второй препарат — «ЭпиВакКорона». Еще одна вакцина была разработана центром Чумакова.