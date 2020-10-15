В России создали четвертую вакцину от коронавируса. Ее можно вдыхать

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Прежние препараты от коронавируса вводятся путем инъекций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ученые из Крымского университета имени Вернадского создали новую вакцину от коронавируса. Об этом сообщил вирусолог Владимир Оберемок.

«Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет „зашит“ небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела», — рассказал Оберемок РИА «Новости».

По его словам, новый препарат отличает способ применения: его можно вдыхать, не делая инъекций, передает телеканал 360. После необходимого финансирования крымские ученые готовы начать все этапы тестирования.

Это уже четвертая вакцина от коронавируса, которая была разработана в России. Первой в мире стал «Спутник V». Этот препарат создали в центре Гамалеи, напоминает «Национальная служба новостей». Ученые научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработали второй препарат — «ЭпиВакКорона». Еще одна вакцина была разработана центром Чумакова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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