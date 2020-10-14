14 октября 2020
13 октября 2020

Губернатор ХМАО продлила карантин в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Режим самоизоляции. Сургут, люди в медицинских масках
Люди, входящие в группы риска, по-прежнему должны находиться на самоизоляции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Югры Наталья Комарова продлила карантин в регионе для жителей старше 65 лет, граждан с хроническими заболеваниями, а также беременных женщин. Соответствующее постановление опубликовано на сайте окружного правительства.

«Продлить до 1 ноября 2020 года включительно действие режима обязательной самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин», — говорится в постановлении главы региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО число заболевших коронавирусом превысило 25 тысяч человек. За последние сутки COVID-19 заразились 195 югорчан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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