Губернатор ХМАО продлила карантин в регионе

Губернатор Югры Наталья Комарова продлила карантин в регионе для жителей старше 65 лет, граждан с хроническими заболеваниями, а также беременных женщин. Соответствующее постановление опубликовано на сайте окружного правительства.
«Продлить до 1 ноября 2020 года включительно действие режима обязательной самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин», — говорится в постановлении главы региона.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО число заболевших коронавирусом превысило 25 тысяч человек. За последние сутки COVID-19 заразились 195 югорчан.
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