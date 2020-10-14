В ХМАО пройден важный этап эпидемии коронавируса

За все время эпидемии коронавируса число инфицированных жителей ХМАО превысило отметку в 25 тысяч человек. То есть переболел каждый шестидесятый житель региона, а 207 человек не справились с болезнью и погибли. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 195 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. На момент выявления у 147 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония, у 18 человек болезнь протекает бессимптомно», — добавили в оперштабе.
Количество свободных ковидных коек сократилось: сейчас свободна только треть от имеющихся и запланированных к развертыванию. В том числе и поэтому в ХМАО снова открыли два моногоспиталя — в Мегионе и Югорске. Общая картина инфицирования региона выглядит так:
- Сургут — 32;
- Ханты-Мансийск — 30;
- Нижневартовск —21;
- Нефтеюганск — 21;
- Югорск — 11;
- Урай — 10;
- Мегион — 9;
- Ханты-Мансийский район — 9;
- Нягань — 9;
- Советский район — 7;
- Сургутский район — 7;
- Октябрьский район — 7;
- Нижневартовский район — 4;
- Радужный — 3:
- Березовский — 3;
- Нефтеюганский район — 3;
- Когалым — 3;
- Белоярский район — 3;
- Лангепас — 2;
- Кондинский район — 1.
По данным департаменте здравоохранения ХМАО, состояние 69 пациентов тяжелое, 54 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки выздоровели 67 человек. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО уже потратили более семи миллиардов на борьбу с коронавирусом.
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