14 октября 2020
13 октября 2020

В ХМАО пройден важный этап эпидемии коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе коронавирусом переболели более 25 тысяч человек — это больше, чем население Покачей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За все время эпидемии коронавируса число инфицированных жителей ХМАО превысило отметку в 25 тысяч человек. То есть переболел каждый шестидесятый житель региона, а 207 человек не справились с болезнью и погибли. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 195 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. На момент выявления у 147 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония, у 18 человек болезнь протекает бессимптомно», — добавили в оперштабе.

Количество свободных ковидных коек сократилось: сейчас свободна только треть от имеющихся и запланированных к развертыванию. В том числе и поэтому в ХМАО снова открыли два моногоспиталя — в Мегионе и Югорске. Общая картина инфицирования региона выглядит так:

  • Сургут — 32;
  • Ханты-Мансийск — 30;
  • Нижневартовск —21;
  • Нефтеюганск — 21;
  • Югорск — 11;
  • Урай — 10;
  • Мегион — 9;
  • Ханты-Мансийский район — 9;
  • Нягань — 9;
  • Советский район — 7;
  • Сургутский район — 7;
  • Октябрьский район — 7;
  • Нижневартовский район — 4;
  • Радужный — 3:
  • Березовский — 3;
  • Нефтеюганский район — 3;
  • Когалым — 3;
  • Белоярский район — 3;
  • Лангепас — 2;
  • Кондинский район — 1.

По данным департаменте здравоохранения ХМАО, состояние 69 пациентов тяжелое, 54 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки выздоровели 67 человек. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО уже потратили более семи миллиардов на борьбу с коронавирусом.

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