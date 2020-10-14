Губернатор Текслер отправил своих людей в район, где умер глава

Представители Алексея Текслера проконтролируют смену власти в осиротевшем районе Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил представителей в конкурсную комиссию по выборам главы Пластовского район. Руководивший муниципалитетом Александр Неклюдов на 68-м году жизни скончался в реанимации от коронавируса.

Как следует из опубликованного на портале официальной информации распоряжения, представлять главу региона в конкурсной комиссии будут вице-губернатор Евгений Голицын, вице-спикер заксобрания области Юрий Карликанов, начальник управления внутренней политики правительства региона Виталий Шиков и его заместитель Евгений Горяев.

Возглавлявший Пластовский район почти 30 лет Неклюдов считался одним из самых авторитетных муниципальных руководителей Челябинской области. На его похороны приехало руководство региона, мэры и главы других территорий, знавшие его лично. По информации URA.RU, максимальные шансы сменить Неклюдова имеет его первый заместитель по вопросам ЖКХ, 47-летний Андрей Пестряков.

Также Текслер назначил представителей областной власти в конкурсные комиссии по выборам глав Катав-Ивановского, Агаповского и Брединского районов. В последнем муниципалитете ими стали Голицын, Шиков и зампред регионального парламента Анатолий Брагин.