Вирусолог сравнил лечение свердловских VIP и простых россиян. «Это аморально»

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Ученый считает, что лечение должно зависеть от состояния больного, а не от его статуса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Применять различные схемы лечения коронавируса для статусных и простых пациентов — аморально. Об этом заявил URA.RU российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, оценивая схему лечения свердловских VIP.

Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал, что заразился коронавирусом, и описал свою схему лечения. В нее входит «Азитромицин», «Номидес», «Аспирин кардио», витамины и антигистаминные средства. Рядовым россиянам со слабовыраженными симптомами коронавируса в государственных больницах, как правило, прописывают антибиотики, «Грипферон» и «Триазаверин», чья эффективность, по мнению Анатолия Альтштейна, не доказана.

Как бы то ни было, вопросы есть к обеим схемам лечения. «[В схеме для VIP] некоторые препараты доказали свою эффективность, а некоторые вызывают сомнения. Например, „Азитромицин“ — хороший антибиотик. „Аспирин кардио“ для разжижения крови — это тоже хорошо и правильно. Но схема лечения должна зависеть не от материального состояния больного, а от его потребности в тех или иных лекарствах. В противном случае это аморально», — сказал Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что в России имеются проблемы именно с доказавшими эффективность противовирусными препаратами. В России внесены в перечень жизненно важных лекарств три препарата на основе японского средства «Фавипивир» («Авифавир», «Арепливир» и «Коронавир»), но в самой Японии это вещество признали неэффективным против COVID-19, констатировал Анатолий Альтштейн. Он добавил, что неплохие результаты показывает американское лекарство «Ремдесивир», но его невозможно найти в российских аптеках.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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