Виктор Бабенко сообщил, что сдал тест и самоизолировался Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутатом свердловского заксобрания, которого заподозрили в заболевании коронавирусом, является член «Единой России» Виктор Бабенко. Об этом сообщил URA.RU источник в областном парламенте.

«Тест я сегодня сдал, обещали сделать к субботе. Чувствую себя нормально, никаких признаков заболевания нет. На работу не выхожу. Служебной машиной не пользуюсь. Соблюдаю все положенные ограничения. Помощницу [в заксобрании] отправил на удаленку», — поделился Виктор Бабенко в беседе с корреспондентом агентства.

Он уточнил, что тест на коронавирус прошел из-за контакта со своим сыном, который работает сменным мастером на качканарском ГОКе. «В их подразделении обнаружили занос коронавируса, но у сына он не подтвердился», — рассказал депутат. Виктор Бабенко уточнил, что неважно чувствовал себя на заседании заксобрания, что, возможно, и послужило причиной слухов. «Но я перед этим всю ночь не спал — переживал за сына. А кто бы не переживал за своего ребенка?!» — резюмировал народный избранник.

Ранее совет областного парламента из-за коронавируса перенес заседание, которое должно было состояться 27 октября, на 17 ноября. На нем предполагается, помимо прочего, рассмотреть народную инициативу по возврату прямых выборов мэра.