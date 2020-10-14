В опасный детсад ЯНАО снова начнут принимать детей

Детский сад перед открытием проверит специальная комиссия Фото: Анна Майорова © URA.RU

Детский сад «Мамонтенок» в Салехарде, который был закрыт из-за трещин в здании, вновь начнет принимать воспитанников. Об этом на пресс-конференции заявил глава столицы ЯНАО Алексей Титовский. По его словам, здание полностью восстановлено.

«Мы получили заключение, в котором сказано о том, что все работы проведены на должном уровне, никаких подвижек здания нет. <…> Были проведены огромные работы, по сути, многие площадки были созданы заново. На сегодня объект полностью готов», — рассказал Титовский, отвечая на вопрос о судьбе садика. По его словам, 16 октября в «Мамонтенке» будет работать специальная комиссия. Если она не найдет нарушений, с 19 октября детсад будет готов к открытию.

Мэр уточнил, что после ремонта безопасность «Мамонтенка» усилена. В конструкции садика стоят пять установок, которые отводят тепло от свайного основания. Благодаря этому температура у фундамента достигла значений, позволяющих ввести здание в эксплуатацию.

Детский сад «Мамонтенок» открылся в 2017 году, в церемонии участвовал экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. Уже через два года здание пошло трещинами, и власти Салехарда решили его расселить. Новый губернатор Дмитрий Артюхов пригрозил отставками ответственным лицам, а зимой 2019 года заявил, что детсад не будут сносить.