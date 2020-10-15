Банки будут банкротить россиян, однако пострадают сами, считает Константин Селянин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Весной 2021 года в России начнется массовая волна банкротств граждан, которые брали кредитные каникулы в разгар первой пандемии коронавируса. В разговоре с URA.RU экономист Константин Селянин отметил, что следом за россиянами, начнут банкротиться малые и средние финансовые организации.

Ссылаясь на данные Центробанка РФ, Селянин отметил, что в августе был заметен всплеск кредитов, по которым россияне не платили больше 90 дней. «Они [заемщики] могут не сами себя признавать [банкротами], это будут делать банки, которые не получив кредит, будут обращаться в суд и банкротить граждан. Проблема, что люди перестали обслуживать [кредит], не обслуживали его 2-3 месяца, будет видна к концу текущего года. Формально, выпадение за 90 дней будет в январе—феврале. В банкротство это выльется весной следующего года», — объяснил собеседник агентства.

После того, как начнется волна банкротств, многие банки в России окажутся под угрозой закрытия, считает экономист. «Вслед за банкротствами заемщиков, будут испытывать трудности и банки, раз деньги не возвращаются. Помощь заемщикам может предотвратить банкротство банков», — отметил Селянин.

Однако волну банкротств россиян и банков можно предотвратить, уверен экономист. «Единственным выходом здесь может быть продолжение кредитных каникул, что я не исключаю. На мой взгляд, это был бы правильный шаг. Банки получат под это соответствующие ресурсы продлить каникулы. Это нужно сделать, поскольку [в ином случае] это будет дефолт десятков, а то и сотен тысяч россиян», — заключил Селянин.

Право на отсрочку до полугода имеют заемщики, чей доход снизился из-за последствий пандемии коронавируса на 30% и более, напоминает РАПСИ . Однако россияне жалуются, что вместо кредитных каникул банки навязывают свои программы реструктуризации кредитов.