Москвичи столкнутся с новым ограничением из-за коронавируса

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Культурный центр
Москвичи смогут посещать культурные мероприятия только по электронным билетам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вход во все культурные учреждения Москвы с 19 октября будет возможен только по электронным билетам. Об этом сообщает департамент культуры столицы.

«Учреждениям культуры и иным организациям обеспечить с 19 октября 2020 года реализацию билетов на посещение экспозиций и мероприятий исключительно в электронной форме», — говорится в указе. Ограничение касается всех предприятий, подведомственных департаменту культуры Москвы.

Продажа электронных билетов должна проводиться с автоматическим обеспечением социальной дистанции в одно посадочное место слева, справа, спереди и сзади от одного посетителя или группы зрителей. При этом для крайних рядов и мест у проходов социальной дистанцией считается свободное расстояние в полтора метра.

За последние сутки в Москве было зарегистрировано 3 942 новых случая заражения коронавирусом, всего в столице 73 727 активных случаев болезни. В России за сутки сообщили о 13 754 новых случаях заражения. Общее число случаев коронавируса в мире превысило 38,5 миллиона.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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