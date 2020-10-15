Москвичи столкнутся с новым ограничением из-за коронавируса

Москвичи смогут посещать культурные мероприятия только по электронным билетам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вход во все культурные учреждения Москвы с 19 октября будет возможен только по электронным билетам. Об этом сообщает департамент культуры столицы.

«Учреждениям культуры и иным организациям обеспечить с 19 октября 2020 года реализацию билетов на посещение экспозиций и мероприятий исключительно в электронной форме», — говорится в указе. Ограничение касается всех предприятий, подведомственных департаменту культуры Москвы.

Продажа электронных билетов должна проводиться с автоматическим обеспечением социальной дистанции в одно посадочное место слева, справа, спереди и сзади от одного посетителя или группы зрителей. При этом для крайних рядов и мест у проходов социальной дистанцией считается свободное расстояние в полтора метра.

За последние сутки в Москве было зарегистрировано 3 942 новых случая заражения коронавирусом, всего в столице 73 727 активных случаев болезни. В России за сутки сообщили о 13 754 новых случаях заражения. Общее число случаев коронавируса в мире превысило 38,5 миллиона.