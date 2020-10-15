В России побит рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки

Больше всего зараженных выявлено в Москве — 3 942 человека Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России поставлен новый рекорд заболеваемости COVID-19. По данным на 15 октября, коронавирус нашли у 13 754 человек, а 268 человек умерли, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 13 754 заболевших новой коронавирусной инфекцией», — сообщает оперштаб. Число смертей от инфекции в России достигло 23 491.

Больше всего зараженных выявлено в Москве (3 942 человека). На втором месте по заболеваемости Санкт-Петербург, где положительный тест на коронавирус получили 638 человек. Также высокая заболеваемость сохраняется в Московской области, где зарегистрировано 439 новых случаев COVID-19.

В регионах УрФО также наблюдается рост числа заболевших. В Свердловской области выявлены 213 случаев заражения, она вышла на пятое место по стране. В ХМАО за сутки заражены 195 человек. На третьем месте среди уральских регионов ЯНАО — там 162 новых случая. В Тюменской области число зараженных выросло до 133 за сутки. В Пермском крае и Челябинской области 111 и 97 больных соответственно. Меньше всего случаев в Курганской области — там коронавирус нашли у 68 человек.

Рекорд по заболеваемости COVID-19 в России обновился 14 октября. Прирост зараженных составил почти 14 тысяч человек.