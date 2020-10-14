В ближайшие две недели в Артемовском выберут нового мэра. Как сообщил URA.RU член конкурсной комиссии по выбору градоначальника, первый замруководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, комиссия допустила всех шестерых кандидатов до рассмотрения на заседании городской думы.
«Все шесть кандидатов представили свои программы развития городского округа. Программы были развёрнутые, обстоятельные. Потом состоялось индивидуальное собеседование. Все кандидатуры представлены на думу. Заседание предварительно планируют на 29 октября, но это еще не точно», — рассказал Вадим Дубичев. По закону, дума должна собраться в течение 14 дней после заседания комиссии. Ранее источники агентства в администрации губернатора сообщали, что в качестве фаворита рассматривается спикер гордумы Константин Трофимов.
Кроме него на кресло мэра претендуют замглавы городского округа Кирилл Говорухин, экс-помощник прокурора Ирбита Юрий Колпаков, бывший сити-менеджер Татьяна Позняк, депутат Александр Соловьев, директор МКУ «Жилкомстрой» Андрей Шуклин. Кресло градоначальника освободилось в августе 2020 года — после того, как Андрей Самочернов написал заявление об отставке. После увольнения Самочернов возглавил Каменск-Уральский психоневрологический интернат.
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