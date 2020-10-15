Тюменский бизнесмен обманул школьников из Перми на миллионы

В Тюмени бывший директор ООО «Профспорт» похитил деньги, на которые должен был купить мячи для школьников-баскетболистов из Перми. Об этом сообщает прокуратура Тюмени.
«По версии следствия, руководитель преднамеренно не исполнил договорные обязательства в полном объеме, похитив более 9,6 млн рублей из перечисленных ему средств для приобретения мячей», — пояснили в тюменской прокуратуре. Заказчиком выступала некоммерческая организация «Межрегиональная школьная баскетбольная лига» из Перми.
Контракт был заключен в декабре 2015 года, его стоимость составила 22,2 млн рублей. Однако не все деньги были пущены на выполнение условий договора. За это преступление бывшего директора компании «Профспорт», которая закрылась зимой 2019 года, будут судить за мошенничество. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
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