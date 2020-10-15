Москвичей без масок будут выгонять из метро после оплаты проезда

В Москве будут введены новые ограничения по пользованию общественным транспортом. В частности, пассажирам без масок и перчаток откажут в проезде даже при купленном билете. Об этом сообщает дептранс столицы в Telegram.
Теперь пассажиров московского транспорта ждут следующие нововведения:
- Перевозчики не будут пускать в транспорт пассажиров, у которых нет маски и перчаток. В случае, если деньги за поездку уже оплачены, человеку все равно будет отказано в проезде.
- Проверки на предмет соблюдения масочно-перчатного режима станут чаще. В них будут участвовать представители правоохранительных органов.
Помимо этого, сохраняются все прежние требования, введенные из-за пандемии:
- Водители и машинисты транспорта будут проходить медосмотр перед каждым рейсом.
- Дезинфекция транспорта и рабочих инструментов сохраняется. Она должна быть усилена.
- Каждые 15 дней будут браться тесты на коронавирус не менее, чем у 10% сотрудников московского транспорта.
Ранее в департаменте культуры Москвы сообщили о новом ограничении из-за пандемии коронавируса. С 19 октября все кассы в учреждениях культуры будут закрыты, будут продаваться только электронные билеты, передает телеканал 360. За последние сутки в Москве было обнаружено 3942 новых случаев заражения COVID-19.
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