Москвичей без масок будут выгонять из метро после оплаты проезда

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В Москве усилят контроль за масочным режимом в транспорте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Москве будут введены новые ограничения по пользованию общественным транспортом. В частности, пассажирам без масок и перчаток откажут в проезде даже при купленном билете. Об этом сообщает дептранс столицы в Telegram.

Теперь пассажиров московского транспорта ждут следующие нововведения:

  • Перевозчики не будут пускать в транспорт пассажиров, у которых нет маски и перчаток. В случае, если деньги за поездку уже оплачены, человеку все равно будет отказано в проезде.
  • Проверки на предмет соблюдения масочно-перчатного режима станут чаще. В них будут участвовать представители правоохранительных органов.

Помимо этого, сохраняются все прежние требования, введенные из-за пандемии:

  • Водители и машинисты транспорта будут проходить медосмотр перед каждым рейсом.
  • Дезинфекция транспорта и рабочих инструментов сохраняется. Она должна быть усилена.
  • Каждые 15 дней будут браться тесты на коронавирус не менее, чем у 10% сотрудников московского транспорта.

Ранее в департаменте культуры Москвы сообщили о новом ограничении из-за пандемии коронавируса. С 19 октября все кассы в учреждениях культуры будут закрыты, будут продаваться только электронные билеты, передает телеканал 360. За последние сутки в Москве было обнаружено 3942 новых случаев заражения COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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