Компания Sony показала, как будет выглядеть пользовательский интерфейс PlayStation 5. Соответствующее видео появилось на youtube-канале PlayStation.
«Члены команды PlayStation со всего мира работали, чтобы создать систему PS5, ориентированную на игроков и соединяющую вас вместе с увлеченным сообществом геймеров», — говорится в видео. Разработчики игровой приставки отметили, что PlayStation 5 разработана под телевизоры 4К. В Sony отметили, что это не окончательный взгляд на интерфейс, и у компании еще есть время поработать над деталями.
Sony PlayStation 5 будет доступна в России с 19 ноября. Цена на PS5 без дисковода для Blu-ray дисков 4K составит 37 999 рублей, а с оптическим приводом — 46 999 рублей, сообщает телеканал 360.
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