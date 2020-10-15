Sony представила интерфейс PlayStation 5. Видео

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PlayStation 5 появится в продаже с 19 ноября Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Компания Sony показала, как будет выглядеть пользовательский интерфейс PlayStation 5. Соответствующее видео появилось на youtube-канале PlayStation.

«Члены команды PlayStation со всего мира работали, чтобы создать систему PS5, ориентированную на игроков и соединяющую вас вместе с увлеченным сообществом геймеров», — говорится в видео. Разработчики игровой приставки отметили, что PlayStation 5 разработана под телевизоры 4К. В Sony отметили, что это не окончательный взгляд на интерфейс, и у компании еще есть время поработать над деталями.

Sony PlayStation 5 будет доступна в России с 19 ноября. Цена на PS5 без дисковода для Blu-ray дисков 4K составит 37 999 рублей, а с оптическим приводом — 46 999 рублей, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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