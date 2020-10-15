Тюменцы сутками не могут дождаться медиков скорой помощи Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Бюджет на социальные расходы будет сокращен — более 37% тюменцев стали зарабатывать меньше — скорая помощь стала работать хуже — тюменский предприниматель украл деньги у спортсменов. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 16 октября — в обзоре URA.RU:

В области уменьшат расходы на социалку

После корректировки бюджета области оказалось, что власти хотят выделить меньше средств на социальные расходы.

У более трети работников сократились зарплаты

С начала года доходы сократились у 37% работающих тюменцев. Такие данные в своем исследовании приводит компания Headhunter.

Тюменцы жалуются на работу скорой помощи

Жители Тюмени часами не могут дозвониться в службу скорой помощи и вызвать врача на дом. По их словам, если дозвониться до медиков все же получается, то врача можно прождать целый день.

Тюменский бизнесмен украл деньги баскетболистов

В Тюмени бывший директор ООО «Профспорт» похитил более 9,6 млн рублей, на которые должен был купить мячи для школьников-баскетболистов из Перми.