Тюменцы сутками не могут дождаться медиков скорой помощи
Бюджет на социальные расходы будет сокращен — более 37% тюменцев стали зарабатывать меньше — скорая помощь стала работать хуже — тюменский предприниматель украл деньги у спортсменов. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 16 октября — в обзоре URA.RU:
В области уменьшат расходы на социалку
- После корректировки бюджета области оказалось, что власти хотят выделить меньше средств на социальные расходы.
У более трети работников сократились зарплаты
- С начала года доходы сократились у 37% работающих тюменцев. Такие данные в своем исследовании приводит компания Headhunter.
Тюменцы жалуются на работу скорой помощи
- Жители Тюмени часами не могут дозвониться в службу скорой помощи и вызвать врача на дом. По их словам, если дозвониться до медиков все же получается, то врача можно прождать целый день.
Тюменский бизнесмен украл деньги баскетболистов
- В Тюмени бывший директор ООО «Профспорт» похитил более 9,6 млн рублей, на которые должен был купить мячи для школьников-баскетболистов из Перми.
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