Каждый пятый гражданин России имеет просроченные долги Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Каждый пятый россиянин имеет просроченные обязательства по кредитам, налогам, ЖКХ или физлицами. Это следует из исследования ВЦИОМа. Центробанк говорит, что сумма долгов за этот год выросла в девять раз.

«Просроченные долги в размере от 50 тысяч до 500 тысяч рублей есть у 10% россиян, менее 50 тысяч — у 8%, а более 500 тысяч — у 2% граждан», — пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования. Долг до 50 тысяч большинство (83%) россиян воспринимают спокойно, утверждая, что при необходимости смогут его погасить в течение года. Из тех, кто должен более крупную сумму денег (до полумиллиона), аналогично ответили лишь 39%.

При этом, по данным Центробанка, сумма просрочки по кредитам физических лиц на 1 сентября выросла до 915 млрд рублей. Это, как отмечается, в девять раз больше показателей прошлого года, когда россияне были должны 104 млрд.