Каждый пятый россиянин имеет просроченные обязательства по кредитам, налогам, ЖКХ или физлицами. Это следует из исследования ВЦИОМа. Центробанк говорит, что сумма долгов за этот год выросла в девять раз.
«Просроченные долги в размере от 50 тысяч до 500 тысяч рублей есть у 10% россиян, менее 50 тысяч — у 8%, а более 500 тысяч — у 2% граждан», — пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования. Долг до 50 тысяч большинство (83%) россиян воспринимают спокойно, утверждая, что при необходимости смогут его погасить в течение года. Из тех, кто должен более крупную сумму денег (до полумиллиона), аналогично ответили лишь 39%.
При этом, по данным Центробанка, сумма просрочки по кредитам физических лиц на 1 сентября выросла до 915 млрд рублей. Это, как отмечается, в девять раз больше показателей прошлого года, когда россияне были должны 104 млрд.
Подписывайтесь на URA.RU в