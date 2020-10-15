Потеря обоняния и изменение вкуса могут свидетельствовать о заболевании коронавирусом, даже если других симптомов у человека не обнаружено. Об этом заявила врач-биофизик Нелли Соседова.
«У ряда людей, которые болеют бессимптомно, кратковременно пропадает обоняние и изменяется вкус», — цитирует Соседову радио Sputnik. При этом, по словам врача, у таких больных может отсутствовать остальная симптоматика.
Соседова рассказала, что помочь в выявлении вируса у бессимптомных больных поможет быстрый тест на антитела, который можно сделать самому в домашних условиях. Если при отсутствии симптомов вируса тест покажет антитела к нему, это будет свидетельствовать о том, что человек уже переболел.
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