15 октября 2020

Как выявить коронавирус у бессимптомных больных. Советы врача

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Потеря обоняния и вкуса может говорить о заражении вирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Потеря обоняния и изменение вкуса могут свидетельствовать о заболевании коронавирусом, даже если других симптомов у человека не обнаружено. Об этом заявила врач-биофизик Нелли Соседова.

«У ряда людей, которые болеют бессимптомно, кратковременно пропадает обоняние и изменяется вкус», — цитирует Соседову радио Sputnik. При этом, по словам врача, у таких больных может отсутствовать остальная симптоматика.

Соседова рассказала, что помочь в выявлении вируса у бессимптомных больных поможет быстрый тест на антитела, который можно сделать самому в домашних условиях. Если при отсутствии симптомов вируса тест покажет антитела к нему, это будет свидетельствовать о том, что человек уже переболел.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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