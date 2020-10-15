15 октября 2020

Отправленный спасать медицину Златоуста экс-министр слег с COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Приколотин. Челябинск, приколотин сергей
В Златоусте ищут замену присланному в качестве кризис-менеджера Сергею Приколотину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области Сергей Приколотин не проработал и недели в качестве начальника горздрава Златоуста, сообщили URA.RU источники в медицинских кругах. Приколотина, который должен был наладить работу городской системы здравоохранения в условиях второй волны коронавируса, увезли в больницу областного центра с подозрением на COVID.

«Теперь придется искать нового руководителя. Предшественница Приколотина Екатерина Паутова по-прежнему на больничном. Теперь с пневмонией госпитализировали и его, тесты на коронавирус он уже сдал», — рассказал собеседник в администрации Златоуста. Курировавшая назначение экс-министра в Златоуст первый вице-губернатор Ирина Гехт не ответила на звонок URA.RU.

Бывшего главу горздрава Андрея Карпова отстранили от должности в апреле, когда Златоуст превратился в один из главных очагов коронавируса в области. Вскоре он сам слег с ковидной пневмонией. Сейчас Златоуст вновь стал одним из неблагополучных по COVID муниципалитетов. Горожане жалуются на проблемы с медицинской помощью и бунтуют против перепрофилирования городского роддома в ковидный госпиталь.

Прирост заболеваемости на Южном Урале начался с 21 сентября на фоне массового возвращения из отпусков, начала учебного года и ухудшения погоды и приближается к весенним показателям. Среди зараженных 40% — пациенты молодого и среднего возраста. Сейчас Челябинская область находится на 16 месте среди субъектов РФ по заболеваемости коронавирусом при девятом месте по численности населения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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