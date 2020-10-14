14 октября 2020

В Челябинской области назвали города, где проще заразиться COVID

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Раздача бесплатных медицинских масок в городском общественном транспорте. Челябинск, эпидемия, медицинская маска, раздача масок, трамвай, коронавирус
Коронавирус начал возвращение с крупнейших городов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области назвали муниципалитеты, где особенно быстро начался повторный подъем заражений коронавирусом. В списке как густонаселенные города, так и сравнительно небольшие территории, сообщила 15 октября на совещании по борьбе с инфекцией первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Повторный подъем начался с Челябинска и его города-спутника Копейска, Магнитогорска, Миасса и Златоуста. Одновременно инфекция захватывает небольшие муниципалитеты — быстрее всего COVID-19 распространяется в ЗАТО Снежинск, Пластовском и Ашинском районах, Коркинском муниципальном районе», — констатировал Гехт.

При этом, по ее словам, взлет заражений очень четко сочетается с массовым пренебрежением к соблюдению санитарных норм и масочного режима. «Менее оказались подвержены коронавирусу этой осенью Карабаш, Уйский и Увельский районы», — добавила первый вице-губернатор.

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Прирост заболеваемости начался с 21 сентября на фоне массового возвращения из отпусков, начала учебного года и ухудшения погоды. «Сегодняшние значения сопоставимы с масштабами весенней эпидемии. Однако сейчас среди зараженных 40% — пациенты молодого и среднего возраста», — заметила Гехт. Сейчас Челябинская область находится на 16 месте среди субъектов РФ по заболеваемости коронавирусом при 9 месте по численности населения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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