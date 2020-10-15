15 октября 2020

Челябинское военное училище закрыли на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., пилот, летчик
Курсантам запретили покидать территорию училища Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище (ЧВВАКУШ) закрыто на карантин по ОРВИ и коронавирусу. Курсантам запрещено покидать территорию, сообщил URA.RU источник в училище.

«Курсантам приказано оставаться в казармах, выход в город запрещен. Это связано с ростом заболеваемости по ОРВИ и коронавирусу», — рассказал URA.RU собеседник. Получить оперативный комментарий в училище не удалось — телефон дежурного не отвечает. В пресс-службу Минобороны РФ направлен соответствующий запрос.

ЧВВАКУШ — единственное учебное заведение России, где готовят военных штурманов-инженеров и офицеров боевого управления. Про обострение ситуации с коронавирусом курсанты училища сообщали в июле текущего года. Тогда в Центральном военном округе отвергли эти претензии.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...