Челябинское военное училище закрыли на карантин

Курсантам запретили покидать территорию училища Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище (ЧВВАКУШ) закрыто на карантин по ОРВИ и коронавирусу. Курсантам запрещено покидать территорию, сообщил URA.RU источник в училище.

«Курсантам приказано оставаться в казармах, выход в город запрещен. Это связано с ростом заболеваемости по ОРВИ и коронавирусу», — рассказал URA.RU собеседник. Получить оперативный комментарий в училище не удалось — телефон дежурного не отвечает. В пресс-службу Минобороны РФ направлен соответствующий запрос.

ЧВВАКУШ — единственное учебное заведение России, где готовят военных штурманов-инженеров и офицеров боевого управления. Про обострение ситуации с коронавирусом курсанты училища сообщали в июле текущего года. Тогда в Центральном военном округе отвергли эти претензии.