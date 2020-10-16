Россия побила рекорд по числу новых заражений коронавирусом. Заболевших впервые больше 15 тысяч

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Скорая помощь в 40 ГКБ в Коммунарке. Москва, скорая помощь, санитары, врач, больница, коронавирус, covid, ковид, 40 гкб коммунарка, SARS-CoV-2
Москва удерживает лидерство по количеству заразившихся за сутки Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось на 15 150 человек. Это новый рекорд с начала пандемии. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией — 15 150 в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Из медицинских учреждений страны по выздоровлению от вируса за сутки выписано 8 485 пациентов. Количество жертв вируса увеличилось на 232 человека.

Рейтинг регионов по количеству заразившихся продолжает возглавлять Москва, где за сутки вирус подтвердился у 5049 человек. На втором месте — Санкт-Петербург с 647 случаями. Замыкает тройку Московская область — с 448 новыми случаями.

Среди регионов УрФО лидерство удерживает Свердловская область — за сутки здесь заболело 219 человек. В ХМАО — 196 заразившихся, в ЯНАО — 164. В Тюменской области за сутки заразились 136 человек, в Челябинской области — 102, в Пермском крае — 115 новых случаев. В Курганской области — 70.

Общее число заболевших достигло 1 369 313 человек, пишет RT. Из них 1 056 582 человека выздоровели, 23 723 — умерли, передает «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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