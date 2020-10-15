15 октября 2020

Правительство РФ объявило 31 декабря выходным днем

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Открытие ледового городка на Площади 1905 года. Екатеринбург, рождество, новый год, главная елка, иллюминация
31 декабря 2021 года будет выходным днем Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В 2021 году 31 декабря будет выходным днем. Соответствующее постановление о переносе выходных подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», — указано в документе.

Также в следующем году нерабочая суббота, 20 февраля, будет перенесена на понедельник, 22 февраля. В кабмине объяснили это тем, чтобы у россиян было три выходных подряд: с 21 по 23 февраля, передает RNS.

Всего в 2021 году россиян ждут семь праздничных периодов. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января. Затем граждане будут отдыхать с 21 по 23 февраля (с воскресенья по вторник), с 6 по 8 марта (с субботы по понедельник). В мае нерабочими объявлены дни с 1 по 3 число (с субботы по понедельник), а также с 8 по 10 число (с субботы по понедельник). В июне праздники продлятся с 12 по 14 число (с субботы по понедельник), а в ноябре — с 4 по 7 число (с четверга по воскресенье).

С предложением сделать 31 декабря выходным днем, а новогодние праздники установить с 1 по 10 января ранее выступал Минтруд России. График дней отдыха на 2021 год формировался с учетом интересов организаций и разных категорий граждан.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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