15 октября 2020

Собянин поддержал объединение городов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, собянин сергей, портрет
По мнению Сергея Собянина, чем крупнее регион, тем он эффективнее Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Объединение небольших областных центров в агломерации с городами-миллионниками является правильным с экономической точки зрения шагом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Конечно, это выбор каждого, но тем не менее с точки зрения экономики и динамики развития в будущее крупные регионы, конечно, эффективнее», — заявил Собянин. По его словам, регионы с городами-миллионниками являются значимыми с экономической, полптической и социальной точек зрения. Тогда как небольшие регионы (кроме нефтегазовых) в большинстве своем являются дотационными.

Собянин подчеркнул, что чем крупнее регион, тем он эффективнее. Кроме того, города-миллионники всегда на слуху.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...