Собянин поддержал объединение городов

Объединение небольших областных центров в агломерации с городами-миллионниками является правильным с экономической точки зрения шагом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Конечно, это выбор каждого, но тем не менее с точки зрения экономики и динамики развития в будущее крупные регионы, конечно, эффективнее», — заявил Собянин. По его словам, регионы с городами-миллионниками являются значимыми с экономической, полптической и социальной точек зрения. Тогда как небольшие регионы (кроме нефтегазовых) в большинстве своем являются дотационными.
Собянин подчеркнул, что чем крупнее регион, тем он эффективнее. Кроме того, города-миллионники всегда на слуху.
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