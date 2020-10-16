Беларусь объявила Тихановскую в межгосударственный розыск

Светлана Тихановская обвиняется в призывах к свержению конституционного строя Беларуси Фото: Sergei Grits, AP/TASS

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Белоруссии экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск. Она обвиняется в призывах к свержению конституционного строя.

«В розыскных учетах Межгосударственного информационного банка имеются сведения в отношении Тихановской С. Г., объявленной в межгосударственный розыск МВД Республики Беларусь за совершение преступления, предусмотренного часть 3 статьи 361 „Призывы к свержению или изменению конституционного строя Республики Беларусь или к совершению преступлений против государства“», — сообщили РИА Новости в российском МВД. В отличие от международного розыска, который действует по всему миру, межгосударственный распространяется только на территориях стран СНГ.

Россия объявила Тихановскую в розыск в начале октября, передает RT. Однако в силовом ведомстве уточнили, что уголовных дел в РФ против бывшего кандидата в президенты Белоруссии не возбуждалось. А в розыске она находится согласно договору о помощи между Россией и Белоруссией. Сама Тихановская не знала, что ее объявили в розыск.

На этой неделе белорусский оппозиционер выдвинула ультиматум президенту республики Александру Лукашенко. По требованию Тихановской, глава государства должен до 26 октября уйти в отставку, прекратить насилие на улицах и освободить политзаключенных, пишет «Национальная служба новостей». В противном случае оппозиция грозит национальной забастовкой на всех предприятиях, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.