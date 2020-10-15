15 октября 2020
14 октября 2020

Тюменские власти хотят усилить слежку за жителями без масок. Нарушителей поймают камеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, эпидемия, конец карантина, маска на газоне, выброшенная маска
Нарушителей масочного режима отследят по камерам Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом, тюменский Роспотребнадзор предложил отслеживать по камерам нарушителей масочного режима. Об этом заявила руководитель управления Галина Шарухо. Тех, кого сдаст «Большой Брат», будет ждать наказание.

«Мы видим, что в транспорте не все водители и пассажиры носят маски. Поэтому мы внесем предложение в адрес губернатора, чтобы было разрешено брать видео с камер», — заявила Шарухо. Инициатива коснется и водителей такси, которые, по словам руководителя Роспотребнадзора, подвергают своих пассажиров смертельной опасности.

Ранее URA.RU писало о жалобах водителей «Яндекс.Такси», которых принуждают покупать маски и антисептики для обработки машин. Делать это заставляют за свой счет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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