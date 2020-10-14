Таксистов из Тюмени заставляют покупать маски за свой счет

Таксисты вынуждены покупать маски и антисептики за свой счет Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за второй волны коронавируса в Тюмени водителей «Яндекс.Такси» обязали за свой счет покупать медицинские маски и антисептики для обработки автомобилей. Об этом URA.RU рассказали несколько тюменских таксистов, обратившихся в редакцию. По их словам, в случае отказа им грозит штраф или ограничение доступа к программе агрегатора.

«В „Яндексе“ нам постоянно напоминают, что нужно заботиться о собственной безопасности и безопасности пассажиров: водители должны быть в масках, салон автомобиля обрабатываться антисептиками. Мы и не спорим. Но покупать все это почему-то мы должны за свой счет. Компенсировать расходы нам никто не собирается», — пояснил агентству один из водителей-партнеров агрегатора на условиях анонимности.

Другой тюменский таксист подтвердил слова коллеги. «После жалобы пассажира на отсутствие у водителя маски, например, программа может понизить рейтинг. Бывали случаи, что некоторым вообще закрывали к ней доступ. А это равносильно увольнению», — заявил он URA.RU, попросив не раскрывать своего имени.

Получить оперативный комментарий в центральном офисе «Яндекс.Такси» URA.RU не удалось: туда направлен письменный запрос. На момент публикации новости ответ на него не последовал.

Ранее агентство писало о том, что во время пандемии доходы тюменских таксистов упали на 70%. Из-за этого водители начали массово уходить из профессии.