В Челябинске от коронавируса скончался директор оркестра

В челябинском оперном театре скончался один из руководителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинском театре оперы и балета от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался директор оркестра Валерий Михель. Информацию о смерти заслуженного артиста подтвердил URA.RU подтвердил министр культуры региона Алексей Бетехтин.

«Это очередная печальная новость. Насколько я знаю, он умер в ковидном госпитале. У него было много заболеваний, коронавирус осложнил течение болезни», — рассказал URA.RU Бетехтин.

Михель родился в Челябинске. Закончил Челябинское музыкальное училище. Работал в детской музыкальной школе в Кыштыме. В 1974 году был приглашен на работу в оркестр Челябинского театра оперы и балета имени Глинка. Директором оркестра стал в 1988 году. Много лет преподавал в Челябинском музучилище.

Михель скончался на 68 году жизни. Накануне также на 68-м году жизни скончалась от коронавируса известная актриса Челябинского театра драмы, заслуженная артистка России Марина Аничкова.