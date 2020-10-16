ФАС снизила стоимость лекарства от коронавируса в аптеках России

Упаковка лекарства с 50 таблетками будет стоить 5 500 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Упаковка лекарства от коронавируса на основе фавипиравира будет стоить в российских аптеках 5 500 рублей без учета региональных надбавок. Об этом говорится в заявлении Федеральной антимонопольной службы.

Сейчас стоимость лекарства для продаж в розницу составляет от 11 до 16 тысяч рублей. Однако ФАС снизила предельную отпускную цену первым двум фармпроизводителям. «На момент рассмотрения заявок производителей на включение фавипиравира в перечень жизненно необходимых лекарств препараты с этим наименованием обращались на территории Индии и Китая, в том числе оригинальный препарат „Авиган“, цена на который составляет 100 рублей за таблетку. Эта цена и обсуждалась в качестве индикативной для использования в России», — объяснил замруководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев.

Теперь упаковка с 50 таблетками будет стоить 5 500 рублей, включая НДС без учета региональных надбавок. В ФАС ожидают, что снижение цены вдвое существенно повысит доступность лекарства для россиян.

Ранее в Росздравнадзоре отметили, что препараты от коронавируса включат в перечень жизненно необходимых лекарств, чем также обуславливается снижение стоимости. Минздрав не ожидает дефицита препаратов от COVID-19 в аптеках, пишет RT. Инфекционисты предупреждают, что принимать лекарство от коронавируса необходимо под строгим наблюдением врачей, сообщает агентство Nation News.