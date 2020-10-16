В Госдуме оценили возможность сделать 31 декабря праздничным днем

Выходной 31 декабря 2021 года является разовой акцией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Последний день 2021 года включили в зимние каникулы из-за норм трудового кодекса по переносу праздничных дней, пришедшихся на выходные. Госдума не рассматривает возможность сделать 31 декабря официальным выходным. Об этом URA.RU рассказала член парламентского комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб.

«Это общепринятое правило норм трудового кодекса, согласно которому если праздничный день выпадает на выходной (а в 2022 году 1 января выпадает на субботу), то он переносится на другой день», — подчеркнула Бессараб. По ее словам, в настоящее время в Госдуме не рассматривали возможность сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе.

По словам депутата, де-факто 31 декабря для многих и так не является рабочим днем. Однако, по утверждениям многих, если 31 декабря официально станет выходным, трудящиеся начнут его корпоративно отмечать уже 30 числа.

Бессараб добавила, что сама проголосовала бы за перенос 31 декабря в разряд выходных на постоянной основе. Однако с условием сохранения общего количества праздничных календарных дней, которых в РФ на сегодняшний день 14.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу комитета Госдумы по труду и соцполитике и перенес 31 декабря 2021 года в разряд выходных. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.