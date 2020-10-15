Свердловский испытатель рассказал о реакции вакцину от COVID

Одна из первых свердловских испытателей вакцины от коронавируса рассказала о том, что у нее поднялась температура после ревакцинации. Это произошло после того, как заведующая приемным отделением Верхнепышминской городской больницы Лидия Лодочникова поставила вторую фазу препарата «Спутник V», сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусом.
«Была только небольшая местная реакция. Температура повысилась до 37 и держалась около четырех часов. Такая реакция — нормальный ответ иммунитета на любую прививку», — рассказала Лодочникова.
Главный хирург Екатеринбурга Алексей Столин, который также получил вторую фазу вакцины, заявил, что не сомневался в необходимости привиться. «Как только сказали, что есть такая возможность, я сразу согласился», — отметил он.
Напомним, что разработанная институтом им. Гамалеи вакцина «Спутник V» является двухфазной. Поэтому через три недели после первой прививки добровольцам необходимо поставить вторую прививку. Врачи заверяли, что после первой не чувствовали никаких побочных эффектов.
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