15 октября 2020

Свердловский испытатель рассказал о реакции вакцину от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцина от коронавируса. Гам-ковид-вак. Челябинск, шприц, процедурный кабинет, вакцинация, прививка от ковид
У одного из испытателей поднялась температура Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Одна из первых свердловских испытателей вакцины от коронавируса рассказала о том, что у нее поднялась температура после ревакцинации. Это произошло после того, как заведующая приемным отделением Верхнепышминской городской больницы Лидия Лодочникова поставила вторую фазу препарата «Спутник V», сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Была только небольшая местная реакция. Температура повысилась до 37 и держалась около четырех часов. Такая реакция — нормальный ответ иммунитета на любую прививку», — рассказала Лодочникова.

Главный хирург Екатеринбурга Алексей Столин, который также получил вторую фазу вакцины, заявил, что не сомневался в необходимости привиться. «Как только сказали, что есть такая возможность, я сразу согласился», — отметил он.

Напомним, что разработанная институтом им. Гамалеи вакцина «Спутник V» является двухфазной. Поэтому через три недели после первой прививки добровольцам необходимо поставить вторую прививку. Врачи заверяли, что после первой не чувствовали никаких побочных эффектов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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