Против России ввели новые санкции

Ограничения против РФ связаны с ситуацией на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Швейцария ввела санкции против россиян и организаций, участвовавших в строительстве Крымского моста. Соответствующий документ опубликован на сайте Государственного секретариата экономики Швейцарии.

«Пополнился список лиц, прилагаемый к распоряжению о мерах по предотвращению обхода международных санкций», — говорится на сайте. В ведомстве подчеркнули, что эти ограничения связаны с ситуацией на Украине.

Санкции коснулись четырех компаний, причастных к строительству Крымского моста. Также Швейцария ввела ограничения против Леонида Рыженькина, замдиректора компании «Стройгазмонтаж» и Александра Ганова генерального директора АО ТК «Гранд сервис экспресс». Ограничения вступили в силу с 15 октября.

Крым вернулся в состав России в 2014 году. Однако власти Украины настаивают на том, что полуостров не принадлежит РФ. По словам украинских политиков, Россия запугивала легитимную власть в стране ядерным оружием, передает телеканал 360. Депутат Госсовета Крыма от ЛДПР Николай Волков предлагал Украине стать частью РФ.