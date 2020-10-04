В Крыму назвали условие возвращения в состав Украины

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Виды Крыма, горы, море, виды крыма
Крым может воссоединиться с Украиной в составе РФ, считает Николай Волков Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Крым вернулся в состав России

Крым вернется в состав Украины только если сама Украина войдет в состав России. Такое заявление сделал депутат Госсовета Крыма от ЛДПР Николай Волков.

«Крым будет с Украиной, только когда Украина войдет в состав России», — заявил Волков РИА «Новости». Так он прокомментировал слова певца Андрея Хлывнюка, заявившего, что полуостров вернется в состав Украины.

Хлывнюка стоило бы привлечь к ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности РФ, считает Волков. Однако сделать это невозможно, так как певец не является гражданином России, отметил он.

Ранее ряд украинских политиков написали письмо, в котором нашли причину, по которой Украина не смогла удержать Крым в 2014 году. По их словам, Россия запугивала украинские власти своим ядерным статусом и могла применить атомное оружие, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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