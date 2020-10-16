Названы города РФ, сильнее других пострадавшие от коронавируса

В тех городах, где экономика зависит от работы крупных предприятий, наблюдался более жесткий кризис Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сильнее других городов в РФ пострадали от коронавируса Сочи, Омск, Норильск, Мурманск и Волгоград. Об этом заявили аналитики консалтинговой компании КБ «Стрелка».

«В списке городов, которые сильнее всего пострадают после окончания пандемии COVID-19, оказались Сочи, Омск, Норильск, Мурманск, Волгоград», — приводит «Ридус» данные аналитиков. Местные бюджеты этих городов не выдержали экономических проблем, возникших из-за пандемии, добавили эксперты.

В список городов-миллионников, бюджет которых потерпел больший убыток от коронавируса, вошли Омск, Красноярск и Волгоград. Самыми устойчивыми к кризису стали Воронеж, Самара и Ростов-на-Дону. Собственные доходы этих регионов от НДФЛ и налогов на прибыль смягчили экономические риски. В тех городах, где экономика зависит от работы крупных предприятий, наблюдался более жесткий кризис.

Ранее в Центробанке РФ рассказали, что вторая волна коронавируса не принесет таких убытков для экономики России, как первая. Напротив, в стране ожидается экономический рост на 4-5% в квартальном выражении.