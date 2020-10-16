В Минспорта РФ раскрыли судьбу Универсиады из-за допинг-скандала

Универсиада должна пройти в Екатеринбурге в 2023 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Контракты, которые заключала Россия на проведение международных соревнований, должны остаться в силе даже в случае проигрыша страной дела о доппинг-скандале. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Всемирное анти-доппинговое агентство WADA в декабре 2019 года отстранило РФ от международных соревнований на четыре года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Российское анти-доппинговое агентство РУСАДА будет судиться с WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Контракты, которые были подписаны до решения суда, остаются в силе. Чемпионат мира по волейболу в 2022 году, чемпионат мира по хоккею в 2023, крупное мероприятие SportAccord в 2021, Всемирная универсиада в 2023 году в Екатеринбурге», — цитирует Матыцина sports.ru.

За ошибки, допущенные конкретными лицами, не должна отвечать вся спортивная система России, отметил министр. Он выразил надежду на юридические механизмы по защите интересов РФ и справедливое решение суда.

Ранее Матыцин выражал надежду, что решение CAS не повлияет на проведение в России международных соревнований, передает RT. Министр напомнил, что в РФ построены планы по проведению крупных спортивных мероприятий в ближайшие годы.