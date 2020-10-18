В Кургане чиновники сами сделали тротуар, чтобы ходить в столовую

Курганские чиновники в рабочее время строили дорожку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане сотрудники управления по обеспечению деятельности правительства — одного из бюджетных учреждений — построили тротуар к столовой. Дорожка находится на территории городского сада со стороны памятника родителям. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, знакомые с ситуацией, предоставив в доказательство видео.

«Инженеров [ГБУ „Управление по обеспечению деятельности правительства“], как разнорабочих, заставили строить тротуарную дорожку. Делали они это в рабочее время. Средства на материалы выделены бюджетные, насколько известно. Зато теперь чиновники смогут попадать в столовую со стороны горсада», — уточнил инсайдер.

Как пояснил другой правительственный источник, когда он это увидел, возникло множество вопросов. Например, земля является муниципальной, а деньги тратились областные. «Надо понимать, куда чиновники могут тратить бюджетные деньги, а куда нет. Ответственность за нецелевое расходование средств никто не отменял. Это, конечно, надо все проверять. Кроме того, как ставить эту дорожку на баланс? Кто будет обслуживать ее?» — поделился сомнениями чиновник.

В департамент информационной и внутренней политики направлен запрос. В пресс-службе пообещали прокомментировать ситуацию.

Ранее агентство писало, что сотрудники ГБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства» возмутились размером заработной платы коллег. Раскол произошел после опубликования доходов за 2019 год, где у главбуха доход в 15 раз больше, чем у рядовых чиновников. В этом году некоторые сотрудники госучреждений ни разу не получали премий.