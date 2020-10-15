15 октября 2020

Обозначена дата выхода на работу нового свердловского министра. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Бахтерев занимал пост замминистра Министерство АПК Свердловской области

Новый свердловский министр агропромышленного комплекса Артем Бахтерев приступит к работе 20 октября 2020 года. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области.

«Назначить Бахтерева Артема Александровича министром агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области с 20 октября 2020 года», — сказано в документе. До этого момента Артем Бахтерев работал в должности замминистра, а прежде — гендиректором ПАО «Каменское».

Новый министр родился 29 ноября 1987 года рождения. Имеет два высших образования: в 2010 году окончил УрФУ по специальности «Обработка металлов давлением», квалификация инженер; в 2017 году окончил магистратуру ФГБОУ ВПО «Уральский государственный аграрный университет» по направлению подготовки «Агроинженерия».

Министерство АПК Свердловской области

Пост министра АПК Свердловской области стал вакантным после смерти от коронавируса Дмитрия Дегтярева в июле 2020 года. О том, что это место займет Бахтерев, URA.RU сообщало еще в августе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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