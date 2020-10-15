Новый свердловский министр агропромышленного комплекса Артем Бахтерев приступит к работе 20 октября 2020 года. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области.
«Назначить Бахтерева Артема Александровича министром агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области с 20 октября 2020 года», — сказано в документе. До этого момента Артем Бахтерев работал в должности замминистра, а прежде — гендиректором ПАО «Каменское».
Новый министр родился 29 ноября 1987 года рождения. Имеет два высших образования: в 2010 году окончил УрФУ по специальности «Обработка металлов давлением», квалификация инженер; в 2017 году окончил магистратуру ФГБОУ ВПО «Уральский государственный аграрный университет» по направлению подготовки «Агроинженерия».
Пост министра АПК Свердловской области стал вакантным после смерти от коронавируса Дмитрия Дегтярева в июле 2020 года. О том, что это место займет Бахтерев, URA.RU сообщало еще в августе.
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