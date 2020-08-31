На пост главы свердловского минагро нашли двух кандидатов

Илья Бондарев ранее покинул министерство ради работы в «УГМК-Агро» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев рассматривает возможность временно назначить на пост главы регионального министерства агропромышленного комплекса генерального директора «УГМК-Агро» Илью Бондарева, который ранее занимал этот пост. Ему за полтора-два года предстоит подготовить своего преемника, утверждают инсайдеры.

«Илья Бондарев не стремится вернуться в кресло министра, но только у него есть необходимый опыт и потенциал. Поэтому его уговаривают стать министром, чтобы со временем передать дела замминистра Артему Бахтереву», — утверждает собеседник в региональном правительстве.

Необходимость схемы объясняют молодостью Бахтерева: кандидату в министры менее 40 лет. В ведомстве его называют «инициативным» и «толковым», отмечая, что он курирует одно из направлений агропромышленного комплекса.

Глубокое знание министром именно сферы АПК называют принципиально важным для утверждения в должности. В связи с этим, в том числе, не будет утверждена министром Светлана Островская, которая сейчас временно исполняет обязанности главы ведомства, уточняют инсайдеры. В ведомстве она курирует вопросы регулирования рынка алкогольной продукции, организации общественного питания и услуг.

Директор департамента информационной политики региона Юлия Прыткова не подтвердила скорое назначение Бондарева: «Как только официальное решение будет принято, мы о нем сообщим». Илья Бондарев не ответил на звонок URA.RU, телефоны в министерстве АПК не отвечали.

Пост главы министерства агропромышленного комплекса Свердловской области стал вакантным после смерти Дмитрия Дегтярева, который скончался в ЦГКБ № 40 22 июля в возрасте 43 лет. Он болел коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19. URA.RU ранее сообщало, что участвовать в назначении нового главы ведомства планировал «молочный король» Сергей Майзель.