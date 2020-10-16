Власти обвинили россиян в безответственности на фоне коронавируса

Анна Попова считает, что часть россиян не понимает всей опасности коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне безответственно относятся к своему здоровью, поэтому пандемия в РФ набирает обороты. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если мы не перестанем так безответственно относиться к ситуации [с коронавирусом], мы можем и этот порог [заболеваемости] переступить», — цитирует РИА «Новости» Попову. По ее словам, часть россиян не понимает всей опасности коронавируса.

Ранее инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, что ситуация с коронавирусом в России может стабилизироваться через две недели. Однако до этого количество заражений продолжит расти. На 16 октября в России выявили 15 150 случаев заражения COVID-19, передает RT. Это новый рекорд по числу инфицированных за день в России.