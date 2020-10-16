Власти обвинили россиян в безответственности на фоне коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание в полпредстве с главами регионов УрФО по экологии. Екатеринбург, попова анна
Анна Попова считает, что часть россиян не понимает всей опасности коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Россияне безответственно относятся к своему здоровью, поэтому пандемия в РФ набирает обороты. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если мы не перестанем так безответственно относиться к ситуации [с коронавирусом], мы можем и этот порог [заболеваемости] переступить», — цитирует РИА «Новости» Попову. По ее словам, часть россиян не понимает всей опасности коронавируса.

Ранее инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, что ситуация с коронавирусом в России может стабилизироваться через две недели. Однако до этого количество заражений продолжит расти. На 16 октября в России выявили 15 150 случаев заражения COVID-19, передает RT. Это новый рекорд по числу инфицированных за день в России.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...