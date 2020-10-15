15 октября 2020
14 октября 2020

В Пермском крае продлен карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города в период самоизоляции. 6 пареля 2020. Пермь, счастье не за горами, набережная камы
Ограничения продолжат действовать до 1 ноября Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае до 1 ноября продлены действующие из-за пандемии ограничения. Информация опубликована на сайте главы региона.

«Принято решение о продлении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет до 1 ноября. Также на две недели продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях», — информирует пресс-служба губернатора.

Уточняется, что ограничена работа ночных клубов (дискотек), детских развлекательных центров и иных развлекательных и досуговых заведений. Ограничения действуют и в отношении культурно-массовых мероприятий. Изменение внесено в Указ главы Прикамья.

Неделей ранее краевые власти ужесточили масочный режим. Контроль соблюдения масочного режима ведется в общественном транспорте и торговых сетях. По данным Роспотребнадзора, количество заболевших коронавирусом в крае за текущую неделю увеличилось на 18%.

Второй день подряд регион устанавливает рекорды по количеству заражений в сутки — 115 инфицированных по данным на 16 октября, 111 — на 15 октября. Всего в крае насчитывается 11 363 заразившихся COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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