В день в крае проводится порядка 6100 исследований на COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 16 октября, — 310-й день с момента выявления коронавируса и 220-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 354 163 (+13 754) заболевших COVID-19. В Пермском крае выявлено 11 248 (+111) инфицированных. Выздоровели 7 612 заразившихся, умерли — 546 (в том числе от коронавируса — 333).

В Пермском крае побит очередной рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки. По данным на 15 октября в регионе было выявлено 111 новых заболевших , тогда как днем ранее — 109. Из них 73 человека лечатся в больницах, 38 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Ежесуточный прирост больных в регионе составил 1%, коэффициент распространения инфекции (Rt) — 1,1 (14 октября — 1,09).

Неотложка в Пермском крае за сутки оказывает помощь 7 000 жителям . Такие данные приводит заведующая Пермской городской клинической поликлиникой Светлана Биткова. Она пояснила, что служба неотложной помощи «перенастроила» свою работу: увеличилось количество бригад, которые работают в две смены. Изменилась и работа кабинетов неотложной медпомощи. Прием пациентов ведется без записи. При малейших подозрениях на коронавирусную инфекцию осмотр осуществляется на дому.

Пермяк, который 771 раз пытался узнать результаты теста на COVID-19, уличил чиновников краевого миздрава в обмане. Ранее в министерстве проверили информацию о том, что телефон специалистов, которые предоставляют результаты анализов был недоступен. Там отметили, что житель Перми звонил не по тому номеру. Однако мужчина утверждает, что это ложь. Он пояснил, что номер ему дал медик, бравший его анализ. Этот же номер телефона был указан на сайте ГКП № 5, куда звонил пермяк.

В Пермский край поступит 2300 доз вакцины от коронавируса. Об этом заявили в краевом правительстве , не уточнив точные даты поставки вакцины. Ранее в регион поступили 42 тестовые дозы вакцины. По словам и. о. министра здравоохранения края Оксаны Мелеховой, все они в скором времени будут поставлены волонтерам для проверки реакции организмов жителей региона.

В Пермском крае проведено 667 тысяч исследований на коронавирус . В среднем, за прошедшую неделю проводилось 6 100 исследований в день. Исследования на COVID-19 проводятся на базе центров гигиены и эпидемиологии пермского Роспотребнадзора, а также лабораторий государственных и частных медучреждений, напоминают в надзорном ведомстве.