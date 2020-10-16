В России лекарство от коронавируса будет стоить 47 тысяч рублей

Максимальная цена за аналоги «Илсиры» в несколько раз ниже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На препарат от коронавируса «Илсира» установлена предельная стоимость в 47 531,10 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

«Минздравом России изданы приказы о государственной регистрации предельной отпускной цены препарата „Илсира“ — 47 531,10 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Максимальная цена за аналоги лекарства в несколько раз ниже. «Авифавир» будет стоить не дороже, чем 5 000 рублей за 50 таблеток, а упаковка из ста таблеток «Арепливира» обойдется в 10 000 рублей.

В ведомстве подчеркнули, что на данные препараты не начисляется НДС, оптовые и розничные надбавки. Лекарства от коронавируса внесены в государственный реестр лекарственных препаратов.

Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что существующие лекарства от коронавируса бесполезны. Специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что некоторые препараты против COVID-19 не снижают риск смерти или возникновения осложнений у пациентов, передает RT. Речь идет о препаратах «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», «Лопинавир» и «Интерферон».