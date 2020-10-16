Wylsacom предрек расцвет серому рынку после выхода iPhone 12

Российский блогер Валентин Петухов, более известный как Wylsacom, опубликовал на своем канале в Youtube новый ролик, посвященный iPhone 12. В своем видео блогер подробно рассказал о ценах на новый смартфон и заявил, что пандемия серьезно изменит ситуацию с продажами iPhone.
«Вангую (предсказываю — прим. ред.), что официальные айфоны в России будут в дефиците. Именно поэтому серый рынок будет на коне. Хотя и с этим будут проблемы, потому что как раньше в Берлин за телефончиком так просто не метнешься», — считает Wylsacom.
Как напомнил блогер, стоимость iPhone 12 mini составит почти 70 тысяч рублей, обычный iPhone 12 обойдется почти в 80 тысяч рублей. iPhone 12 Pro обойдется почти в 100 тысяч рублей, цена на iPhone 12 Pro Max дойдет до 110 тысяч рублей. «Плач Ярославны по поводу отсутствия блока питания (в iPhone12 — прим. ред.) — это наша [российская] особенность. Почему-то ни один американский сайт особо эту тему не педалировал, а у нас это стало трагедией. Почему? Потому что у нас айфоны очень дорогие», — рассказал Wylsacom.
Вместе с тем Wylsacom рассказал о рейтинге стран, жителям которых будет проще всего приобрести новый iPhone. В этом списке Россия заняла третье место с конца — чтобы купить iPhone 12 Pro, среднестатистическому россиянину придется работать 47,5 дней, при этом не тратя деньги на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг. Однако стоимость iPhone в России — не самая высокая на фоне остальных стран. Жителям Франции смартфон обойдется дороже.
Отсутствие зарядки в комплекте к iPhone 12 Wylsacom назвал «скрытым подорожанием» — теперь адаптер придется покупать отдельно, его стоимость составляет около двух тысяч рублей. Компенсировать эту потерю компания решила внедрением в айфон 5G — на это был сделан особый акцент даже во время презентации, в ходе которой о 5G упомянули примерно 60 раз.
Презентация новых смартфонов состоялась 13 октября. Предзаказ на модели стартует 6 и 21 ноября, напоминает «Национальная служба новостей».
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