Для малоимущих граждан РФ планируют ввести бесплатное переобучение по техническим специальностям. Такое предложение направил главе Минтруда Антону Котякову депутат Госдумы Максим Зайцев (ЛДПР).
«Прошу рассмотреть предложение о предоставлении гражданам, имеющим доходы ниже прожиточного минимума, права на <…> прохождение бесплатного обучения по специальностям технических отраслей наук и отраслей агропромышленного комплекса», — приводит слова Зайцева РИА «Новости». По инициативе депутата, для переобучения гражданам нужно будет обратиться в центр занятости населения по месту жительства.
Депутат также отметил нацпроект «Демография», в рамках которого, на данный момент, реализуется программа переобучения граждан предпенсионного возраста. Участники программы имеют возможность пройти обучение, повысить квалификацию или освоить новую профессию.
Депутат высказал мнение, что в связи с пандемией коронавируса необходимо внимательнее отнестись к вопросу оказания помощи бедным и малоимущим гражданам для повышения их уровня жизни. Регионы России нацелены на помощь этой группе граждан. Так, ранее власти Северной Осетии начали выплачивать пособие жителям, которые потеряли работу во время пандемии, передает
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