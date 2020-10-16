Вирусолог оценил перспективы средства от размножения коронавируса

Препарат, который останавливает размножение коронавируса, описывается как очень перспективный, но важно учитывать то, как он будет взаимодействовать с генами. Такое мнение выразил профессор кафедры вирусологии, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU.
«Это может быть перспективно», — заявил он. Однако, по его мнению, нужно обратить внимание еще и на то, как препарат будет попадать в клетки человека. Необходимо продумать не только принцип действия, но и какими будут средства доставки, например уколы или таблетки, этого лекарства. Вирусолог добавил, что более точную оценку препарата можно будет дать после прочтения научных статей от разработчиков.
Ранее стало известно, что Минздрав РФ разрабатывает препарат, который будет точно бить по генам, отвечающим за размножение вируса в организме. На данный момент, существует три противовирусных препарата, разработанных для борьбы с коронавирусом — «Авифавир», «Коронавир» и «Ареплевир». Их стоимость снизилась почти в два раза, передает «
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