За сутки от коронавируса скончались два челябинских медика

Всего в регионе умерли 17 медиков с коронавирусом Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Два медработника скончались в Челябинской области за минувшие сутки от коронавирусной инфекции. Об их смерти 17 октября сообщила пресс-служба минздрава региона. Число летальных исходов среди челябинских медиков достигло 17 случаев.

В Ашинском районе на 58-м году жизни скончалась врач-невролог, руководитель медицинского подразделения в Миньяре. «Во время пандемии работала в отделении внебольничных пневмоний, — сообщает пресс-служба минздрава. — На своем посту проявляла себя как добросовестный, требовательный и очень внимательный руководитель».

В Челябинске, также на 58-м году жизни умерла старшая медсестра инфекционного отделения горбольницы №8. В этой должности она проработала 15 лет. На базе инфекционного отделения с самого начала пандемии был развернут ковидный госпиталь. В пресс-службе мэрии Челябинска назвали имя медика.

«Скончалась старшая медсестра инфекционного отделения ГКБ №8 Татьяна Борисовна Миронова. Для всей системы здравоохранения города — это невосполнимая потеря, — говорится в сообщении пресс-службы — В этом году в числе первых Татьяна Борисовна включилась в борьбу с COVID-19. Добрый, отзывчивый человек, профессионал, душой радеющий за свое дело, наставник молодых специалистов, мать троих детей и бабушка четверых внуков. Указом Президента была награждена медалью Луки Крымского».

Ранее сообщалось, что в Челябинской области скончался 15 по счету медработник с коронавирусом. В Усть-Катаве умерла невролог, которая проработала в больнице больше 30 лет.