Постпред РФ заявил о разногласиях в Евросоюзе по делу Навального

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Митинг Либертарианской партии против пенсионной реформы. Москва, улыбка, навальный алексей, триколор, флаг россии, российский флаг, навальная юлия
Под санкции попало меньше людей, чем предполагалось Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Болезнь Алексея Навального

При введении санкций в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным возникли разногласия среди тех, кто выступал за них в Евросоюзе. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Среди ратующих за введение санкций явно были внутренние разногласия по этому вопросу», — заявил Чижов РИА «Новости». Изначально, по информации СМИ, под санкции должно было попасть девять человек, но в итоге их количество сократилось до шести. Именно это, по его мнению, указывает на факт противоречий.

По словам постпреда, инициаторами санкций в Евросоюзе стали Франция и Германия. Москва же рассматривает новые санкции как незаконные. При этом, по мнению члена Общественной палаты РФ Сергея Маркова, за ситуацией с Навальным стоят британские спецслужбы, как и в ситуации с Сергеем Скрипалем, пишет «Ридус».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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