Глава церкви Карабаха сделал заявление о войне с Азербайджаном

Архиепископ Паргев рассказал о православных храмах, находящихся под угрозой разрушения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Глава Арцахской (Карабахской) епархии Армянской апостольской церкви владыка Паргев рассказал, как можно остановить войну в регионе. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентами URA.RU, находящимися в Степанакерте.

«Россия в 1994-м приняла активное участие, остановила боевые действия в Карабахе. То же самое было в 2016 году, во время апрельской войны. Думаю, и сейчас самую решающую роль может сыграть только Россия, как традиционная сила в регионе, которая здесь уже более 200 лет», — сказал владыка.

Паргев считает, что, в конце концов, стороны должны сесть за стол переговоров. Это необходимо, так как в регионе продолжают гибнуть мирные жители во время ударов по гражданским объектам, в том числе — по храмам. Он напомнил о том, что под удар азербайджанских войск попал, в частности, храм в городе Шуши. Он уточнил, что ранее похожая судьба чуть было не постигла другой православный храм в том же населенном пункте. «Снаряд над куполом пролетел», — пояснил священник.

Новая война вспыхнула в Нагорном Карабахе 27 сентября. Позиции армии республики, размещенные вдоль границы, подверглись атаке азербайджанских войск. В тот же день начались удары беспилотников и реактивных систем залпового огня (РСЗО) по городам региона. Чуть позже стороны при участии России договорились о временном прекращении огня. Но вскоре соглашение было сорвано и активные боевые действия возобновились. Корреспонденты URA.RU выяснили, что жители Карабаха связывают прекращение войны с вводом миротворцев из РФ.