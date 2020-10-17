Политолог: Россия скоро «даст по шее» Эрдогану и Зеленскому

Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана нужно отругать за политику против РФ, считает политолог Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

В ближайшее время Кремль «даст по шее» президентам Турции и Украины за антироссийскую политику. Об этом в своем Telegram написал политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Он считает, что в планах Реджепа Эрдогана править не только в Турции, но и на Украине, в Аджарии и Молдавии. Турецкий лидер, как отметил востоковед, намерен идти вплоть до самой Сибири, чтобы стать «правителем всех тюрок». «Хан ханов, эмир эмиров, президент президентов. Он и только он раздает ярлыки на княжение в этом мире и пайцза на Крым дана им Зеленскому», — написал Сатановский.

Он напомнил, что подобное уже было в истории — несколько веков назад. Но кончилось все печально для противников России. «Стоит это учесть перед тем, как дать им обоим по шеям и по рукам — и Зе, и Реджу. Близится это время», — заключил политолог.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не признавала и не признает присоединение Крыма к России. Во время брифинга с Владимиром Зеленским турецкий лидер выступил за «территориальную целостность Украины». По мнению сенатора от Пермского края Алексея Пушкова, заявление Эрдогана о непризнании Крыма российской территорией указывает на то, что Москва и Анкара — не стратегические партнеры.